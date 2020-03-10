Краснодар, , 10:09 — REGNUM Фестиваль «Крымская весна-2020», приуроченный к годовщине возвращения Крыма в состав России, состоится в Краснодарском крае 14−22 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

В рамках фестиваля будет работать несколько площадок в Краснодаре — для горожан организуют концерты, театрализованные представления, мастер-классы, для желающих будет организована возможность участия в спортивных состязаниях и сдачи нормы ГТО. Также будут работать торговые ряды, где можно будет приобрести продукты и сувениры из Крыма, попробовать блюда, приготовленные по рецептам жителей полуострова. Кроме того, в рамках фестиваля состоится презентация туристических возможностей Крыма.

Референдум о статусе Крыма и Севастополя состоялся 16 марта 2014 года. За присоединение Крыма к России свои голоса отдали 97% местных жителей. 18 марта Республика Крым и Севастополь официально вошли в состав Российской Федерации.