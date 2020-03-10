Майкоп, , 10:19 — REGNUM Адыгея отмечает 10 марта знаменательную для региона дату — 25-летие Конституции республики. В своем поздравлении глава республики Мурат Кумпилов назвал обретение собственной Конституции важнейшим историческим событием в жизни региона и ее многонационального народа.

«Основной закон закрепил за нашим регионом конституционно-правовой статус республики как полноправного субъекта РФ, создал прочную правовую базу для формирования и функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, обеспечил проведение кардинальных социально-экономических преобразований», — написал Кумпилов на своей странице в Instagram.

Глава Адыгеи считает, что за свою четвертьвековую историю Конституция республики в полной мере доказала свою состоятельность. Он также убежден, что основной закон региона будет и далее служить «гарантом мира и межнационального согласия, обеспечения устойчивого развития экономики и социальной сферы».

Конституция Республики Адыгея была принята региональным парламентом 10 марта 1995 года. Документ состоит из преамбулы, четырех разделов, 10 глав и 112 статей.