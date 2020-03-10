Хабаровск, , 10:15 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал призвал жителей региона проявить активность при голосовании за поправки в Конституцию РФ. Глава региона считает, что Хабаровский край должен стать примером по организации голосования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Сергей Фургал провёл заседание рабочей группы по содействию избирательным комиссиям по подготовке Общероссийского дня голосования за поправки в Конституцию РФ.

«Хабаровский край должен стать примером того, как на самом высоком организационном уровне проводить важные для страны мероприятия. Конституция — наш основной закон. Все должны понимать, что 22 апреля нам предстоит определить вектор развития страны. От того, как мы проголосуем, зависит будущее России», — сказал Сергей Фургал.

С 6 апреля на всей территории Хабаровского края в местах массового пребывания людей будет организована работа информационных точек. Волонтёры будут рассказывать об особенностях дня Общероссийского голосования. Всего для этой работы в регионе задействуют более 800 волонтёров. В день голосования, 22 апреля, волонтёры будут помогать в организации процесса, сопровождать инвалидов, пожилых граждан, выступят в роли общественных наблюдателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля гражданам России предстоит проголосовать за внесение поправок в Конституцию РФ.