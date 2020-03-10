Санта-Моника, США, , 10:02 — REGNUM Сегодня, 10 марта, состоялся релиз «королевской битвы» Call of Duty: Warzone. Об этом сообщается на официальном сайте разработчиков проекта.

Поиграть в Warzone можно бесплатно, проект поддерживает до 150 человек в одном матче. Сообщается, что геймерам будут доступны два режима: традиционная «королевская битва» и «добыча».

Напомним, «королевская битва» — это поджанр многопользовательских шутеров. В нём большая группа игроков (обычно около 100 человек) сражаются за звание последнего выжившего на постоянно-сужающейся локации.

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