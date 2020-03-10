Тбилиси, , 10:17 — REGNUM Граждан Грузии, которые не успели покинуть Италию до отмены авиарейсов между двумя странами, собирают в Риме, чтобы отправить домой. Об этом 10 марта грузинскому Общественному телевидению рассказали в МИД Грузии.

В дипломатическом ведомстве сообщили, что обеспечили соотечественников предметами первой необходимости. Вылет из страны будет выполнен по протоколу, установленному Всемирной организацией здравоохранения. Это будет обеспечивать правительство Грузии.

По данным грузинского МИД, граждан Грузии отправят на родину в течение двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, у ряда жителей Грузии были аннулированы авиабилеты на возвращение домой из Италии из-за отмены авиасообщения между двумя странами. Тбилиси ввел запрет на полеты после того, как у возвращавшихся из Италии путешественников стали выявлять случаи заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии спрогнозировали дальнейший рост числа заболевших коронавирусом