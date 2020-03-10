Посёлок Акбулак, Оренбургская область, , 09:57 — REGNUM В Оренбургской области на скамье подсудимых в ближайшее время окажется начальник отдела образования Акбулакского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Чиновницу обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Уже утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.

По версии следствия, глава райотдела образования в 2017—2019 годах устроила себя и свою дочь на работу в качестве учителей надомного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Но трудоустройство носило фиктивный характер. Преступный доход оценили в 70 тыс. рублей. Кроме того, дочь чиновницы как педработник незаконно получила компенсацию расходов на оплату жилья, отопления и освещения — 13 тыс. рублей.