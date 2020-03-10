Барнаул, , 09:54 — REGNUM Власти Барнаула отчитались снегоуборке после новых снегопадов в Алтайском крае. По данным сайта городской мэрии, сегодня, 10 марта, на улицах краевого центра задействованы 75 единиц техники.

Помимо этого 123 дорожных рабочих вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши. Всего за минувшие выходные силами МБУ «Автодорстрой» вывезли более семи тысяч кубометров снега.

Напомним, в Алтайском крае сегодня, 10 марта, действует штормовое предупреждение, из-за бурана перекрыты более 10 трасс.

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