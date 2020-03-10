10 марта 2020 | Время чтения 5 мин

«Знак Каина», приобретенный им за свои «заслуги», позволяет ему избегать наказания, люди видят в нем злобного, завистливого и мстительного человека, с которым лучше не связываться. И поныне «Каинова печать» отчетливо обнаруживает себя на тех, кто творит зло, несправедливость, добывает себе средства насилием и обманом, и все время ухитряется избежать наказания, понимая, что такие же каины за него отомстят, скрепленные каиновой порукой.

Игорь Бекшаев, , 09:53 — REGNUM



Марк Шагал. Каин и Авель. 1911



Великим постом принято читать Книгу Бытия, на сегодняшней вечерней службе, 10 марта, рассказ о братоубийстве продолжает знакомить нас с началом человеческой истории. Процитируем часть вчерашнего и часть сегодняшнего положенного чтения:

«Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? И сказал: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей, когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле… И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его».

Мы не станем думать, что Бог одного из братьев похлопал по плечу, похвалив, а на другого «даже не глянул» в буквальном понимании. Достаточный ответ с этим «призрением» одного и игнорированием другого содержится в словах «если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит». Если привычный религиозный оттенок убрать, то сказано, что все, что не исполнено хорошо, то и выглядит криво. Плохо работал Каин, не уродилось у него ничего. Грех лежит — не обязательно греховные помыслы, а криворукость обычная, лень и безалаберность. Решил Каин, что в земле ковыряться не так тяжело и менее хлопотно, чем за скотиной ходить, а оказалось, что тоже нужны и терпение, и умение, и забота. Не просто семена потыкать в надежде, что само проклюнется, а уход нужен, требующий отдачи немалой. В том и состоялось «призрение» Бога на плоды Авеля, что тот проявил трудолюбие, заботу, стадо стало давать приплод, не разбегалось, от хищников охрана была налажена так, что потери были сведены к минимуму.

Постоянная смена пастбищ, организация при них вблизи загонов, своевременная профилактика с выявлением слабых и больных — все это позволяло стаду прирастать, при том вовремя предупреждался и исключался падеж скота — успехи Авеля были очевидны. Бог призревает на заботу и трудолюбие и не поощряет праздность. Грех, то есть. Властвовать над ним и был дан совет Каину. Все получится, если применить старание. Талант и злодейство не совместимы, а бездарность перерождается в зависть, и с ней просыпается и по пятам за нею следует злость. Зависть — признак бесталанности, рожденной отсутствием трудолюбия. У него получается, а у меня ничего не выходит. И тут два выхода, как в те времена были, так и ныне: либо стараться, учиться, приложив интерес к своему делу, чтобы так же получалось или даже лучше. Либо дать разгуляться своей зависти и постараться испортить жизнь ближнему. Учиться у младшего брата Каин не пожелал. Да и самостоятельно развиваться его не тянуло.

Зависть — мерзкое чувство, тлеет иногда незаметно и выражается не всегда так вызывающе, но в противовес тому, чтобы радоваться успехам другого человека, брать пример с его внимательности, усердия и трудолюбия, напротив, старается выявить, подчеркнуть и раздуть до грандиозных размеров мелкие недостатки, выдуманные большей частью или не имеющие отношения к предмету, с той лишь целью, чтобы, по крайней мере, уравнять высокое, талантливое (что обычно проявляется как старательное, внимательное и трудолюбивое) с собственной ничтожностью, а в желаемом результате — унизить. История и повседневность знает массу примеров, не счесть их. Да и считать бесполезно. Каин на руководящей должности — страшное оружие разрушения и деморализации коллектива.

Зависть в Каине тлела даже после содеянного злодеяния («разве я сторож брату моему?»). Авель был явно хорошим сторожем своего стада, овцы от него не разбегались, и не попадали на зуб хищникам. Даже убив брата, Каин все старается его поддеть и унизить. Он был его младшим братом, о котором следовало бы заботиться, оберегать его, помогать, выручать при случае. Но Каин, видимо, сразу постановил для себя не иметь касательства к делам брата, наблюдая же за его успехами, видел каких результатов достигают забота и трудолюбие. Каин становится изгнанником, земля, как говорит ему Бог, больше не будет давать ему силы, так что возделывать землю у него и дальше не получится. Все, на что способен оказался Каин — это убийства и разбои, сопровождаемые завистью. В этом одном обнаруживается «раскрывается» его «талант». Способность так себе, конечно. «Знак Каина», приобретенный им за свои «заслуги», позволяет ему избегать наказания, люди видят в нем злобного, завистливого и мстительного человека, с которым лучше не связываться.

И поныне «Каинова печать» отчетливо обнаруживает себя на тех, кто творит зло, несправедливость, добывает себе средства насилием и обманом, и все время ухитряется избежать наказания, понимая, что такие же каины за него отомстят, скрепленные каиновой порукой.