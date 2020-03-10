Оренбург, , 09:49 — REGNUM В Оренбурге у здания детского сада № 146 протекает крыша. Начальнику управления образования города внесено представление с требованием устранить недостатки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, при дожде и таянии снега вода попадает в спальни, раздевалки и санузлы, предназначенные для двух групп воспитанников. После вмешательства прокуратуры, указавшей на существующую угрозу здоровью детей, ребята переведены в другие помещения.

Также во время проверки выявлено нарушение требований пожарной безопасности: ширина проходов и дверей на путях эвакуации не соответствует стандартам.