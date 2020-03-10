Екатеринбург, , 09:49 — REGNUM В свердловских архивах оцифруют 15 млн листов документов периода Великой Отечественной войны. Об этом заявил глава Управления архивами Свердловской области Александр Капустин на пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Действия архивистов, уверен руководитель, помогут противодействовать фальсификациям истории.

«Для того чтобы все эти атаки отбить, нужно представить документы», — сказал Капустин.

На Урале широко представлены документы, связанные с подвигами в тылу. Кроме того, представлены архивные источники по теме военнопленных. Оцифрованные версии документов направят в Федеральное архивное агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны РФ почтило память жен советских полководцев к 8 марта. На портале ведомства заработал портал, посвящённый супругам военачальников СССР.