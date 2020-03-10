Грозный, , 09:44 — REGNUM Специалисты компании «Яндекс» установили регионы России, в которых смартфоны Apple пользуются наибольшей популярностью. Среди них оказались Москва и Московская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также пять субъектов Северного Кавказа, следует из данных «Яндекс.Метрики».

Так, в 2019 году очень высокую долю визитов на сайты со смартфона Apple продемонстрировали жители Ингушетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечни. На Северном Кавказе число владельцев айфонов составляет от 22 до 27% от числа всех посетителей сайтов, индексируемых сервисом «Яндекс».

Стоит отметить, что при этом практически все эти регионы входят в число субъектов РФ, в которых самый высокий уровень безработицы, самые низкие заработные платы и уровень доходов населения.

Так, по итогам первого полугодия 2019 года в Северо-Кавказском федеральном округе была зафиксирована самая низкая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России. Жители региона, по данным Росстата, получали в среднем 28 262,9 рубля.

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