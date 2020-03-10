Абакан, , 09:41 — REGNUM В Таштыпском районе Хакасии по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении бухгалтера. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 марта в республиканской прокуратуре.

Установлено, что бухгалтер районного управления физической культуры и спорта, ранее работавшая в одном из бюджетных учреждений, продолжала начислять себе зарплату по прежнему месту работы. Проверка показала, что в 2018 году было перечислено более 400 тыс. рублей.

Материалы были направлены в орган предварительного расследования. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

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