Амстердам, , 09:39 — REGNUM 9 марта в Нидерландах выявлено 56 новых случаев заражения вирусом COVID-19. Т.о. общее число больных вирусом в Нидерландах теперь составляет 321 человек. Об этом сообщает Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде. Четверо пациентов скончались от последствий вируса.

Большинство пациентов, именно 134 человек, проживает в провинции Северный Брабант. На втором месте по числу заражённых — провинция Утрехт, где насчитывается 52 пациента.

Кроме того, в Национальном институте по здравоохранению и окружающей среде сообщили, что 150 пациентов побывали в последнее время за границей. Большинство из них посещало Италию, остальные пациенты — Германию, Францию, Иран, Австрию, Острова Зелёного Мыса, Гонконг и Великобританию. В 90 случаях пока неизвестно, где и как пациенты могли заразиться. Это обстоятельство ещё предстоит выяснить в ходе обследования. Пока неизвестны также результаты обследования медицинских работников в Северном Брабанте. Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде надеется в самое ближайшее время сообщить о результатах данного обследования.

В свою очередь, Муниципальные службы здравоохранения пытаются установить, с кем контактировали выявленные 9 марта 56 пациенты. Т.н. контактное обследование запускается как только у человека обнаруживается заражение вирусом COVID-19.

Большинство пациентов находится на положении домашнего карантина. Пациентов госпитализирую лишь тога, когда у них наблюдаются тяжёлые симптомы. Четверо скончавшихся пациентов все находились в больницах. Всем четверым было более 80 лет.