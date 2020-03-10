Махачкала, , 09:47 — REGNUM Более 35 патриотических мероприятий планируется провести в Махачкале в рамках празднования в России Года памяти и славы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства по делам молодежи Дагестана по итогам заседания регионального оргкомитета по подготовке празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Глава ведомства Камиль Саидов отметил, что в республике уже проведены всероссийские акции «Блокадный хлеб», «Граффити Победы» и «Сад памяти». Также запланированы «Диктант Победы», «Улицы Героев», «Георгиевская ленточка» и другие. В День Победы в Дагестане состоится шествие «Бессмертного полка», а в июне пройдут акции «Красная гвоздика» и «Свеча памяти».

Участники заседания отметили, что одна из основных целей празднования — воспитание патриотизма. В связи с этим все мероприятия должны напомнить молодежи о подвигах земляков в годы Великой Отечественной войны. На совещании также обсудили организацию встреч ветеранов со школьниками и студентами, тематических лекций и круглых столов патриотической направленности.

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