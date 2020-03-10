Чита, , 09:36 — REGNUM В феврале 2020 года 48 жителям Забайкальского края по итогам обследования был поставлен диагноз «ВИЧ-инфекция». Как сообщают специалисты государственного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая инфекционная больница», в основном, это люди 30−40 лет.

По сравнению с февралём 2019 года, выявляемость выросла на восемь человек. Также известно, что в феврале проводилось и больше обследований. В сранвении с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 12%.

Напомним, ранее Забайкалкрайстат известил о том, что за первые пять месяцев 2019 года, в сравнении с соответствующем периодом 2018 года, жители края стали чаще болеть менингококковой инфекцией, гриппом, острыми инфекциями верхних дыхательных путей, педикулезом, а также болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

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