Москва, , 09:54 — REGNUM Майские выходные дни в России дважды будут длинными из-за празднования Дня весны и труда и Дня Победы. Об этом напомнили 10 марта в Роструде.

Сначала жители России будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая, при этом четверг 30 апреля является предпраздничным рабочим днём, он будет короче на один час. Продолжительность рабочего дня на час сократится и 8 мая, в пятницу.

Рабочая неделя с 6 по 8 мая будет короткой, выходными будут 9, 10 и 11 мая. 9 мая страна отметит День Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители России отдохнули три дня подряд с 7 по 9 марта.