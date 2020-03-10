Тбилиси, , 09:22 — REGNUM Хотя в настоящее время в Грузии фиксируются единичные и завезенные из стран повышенного риска случаи коронавируса, грузинские эпидемиологи не исключают, что в ближайшем будущем может начаться резкий рост заболеваемости, и в пример приводят «более развитые страны», в частности, Италию.

Как заявил в эфире телеканала «Палитраньюс» заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Паата Имнадзе, в Италии в свое время также прекратили прямое авиасообщение с Уханем, но предотвратить нежелательное распространение в стране опасного вируса не сумели.

По его словам, Грузия является частью мира, находится на Земле, и поэтому полностью изолироваться от коронавируса, охватившего уже значительную часть Земного шара, не в состоянии.

О том, что число случаев коронавируса в Грузии вырастет, на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил и директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе. По его словам, в ожидании роста новых случаев необходимо еще больше усилить режим готовности.

Эпидемиологи заявляют, что сегодня они максимально сдерживают внутреннее распространение вируса и выявляют все возможные случаи его импорта из опасных стран, но дальнейшего усложнения ситуации не исключают.

На данный момент в Грузии зарегистрировано пока 15 случаев коронавируса, и все они связаны с путешествиями граждан в Иран и Италию. И лишь один, последний выявленный зараженный помимо Италии находился также в Испании, поэтому источник его инфицирования эпидемиологи установить затрудняются. В Национальном центре по контролю заболеваний предполагают, что число зараженных в Грузии будет расти параллельно ухудшению эпидситуации во всем мире.

Напомним также, что в Грузии, в том числе на окраине Тбилиси, у международного аэропорта, функционирует сеть биологических лабораторий, построенных на выделенное правительством США финансирование. Сегодня в лаборатории, носящей имя американского политика Ричарда Лугара, проводится анализ мазков и крови пациентов, подозреваемых на заражение коронавирусом.