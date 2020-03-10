10 марта 2020 | Время чтения 2 мин

Евгений Цоц, , 09:59 — REGNUM Когда российские власти думают над улучшением качества жизни граждан с помощью инфраструктурных проектов, начальники на местах заботятся об извлечении частной прибыли. Что ими движет — собственная заинтересованность или просто желание помочь бизнесу? На этот вопрос могут ответить лишь сотрудники правоохранительных органов.

Общественный транспорт переполнен Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Одним из примеров работы местной власти является реализация проекта МЦД-2. На севере линия выходит за пределы Москвы в подмосковном Красногорске. Как известно, вне столицы действует тариф «Пригород» стоимостью 47 рублей. На севере второго диаметра эти расценки применяются для пассажиров станций от «Пенягино» до «Нахабино». Последняя городская «Волоколамская», откуда доступна пересадка на одноимённую станцию Арбатско-Покровской линии метрополитена, находится в городской зоне, цена одной поездки по транспортной карте составляет 40 рублей.

Основная застройка в Красногорске и следующих за ним населённых пунктах располагается вдоль Волоколамского шоссе. «Железка» же идёт преимущественно по лесопарковой зоне вдали от жилых домов. Обе транспортные артерии соединяются как раз у станции «Пенягино». Это удобное место для пересадки с автотранспорта на наземное метро. И вот здесь пассажиров ждёт неожиданность — автобусная остановка «Пенягино» оказалась вне пределов Красногорска, то есть в Москве, а железнодорожная платформа, наоборот — в Красногорске, за Москвой. Пересаживаясь, потребитель транспортных услуг дважды пересекает тарифную зону. Если стоимость проезда в автобусах по Красногорску составляет 35 рублей, то до «Пенягино», как и до дальнейших пунктов прибытия, нужно платить 50 рублей. Таким образом, «подмосковная наценка» за проезд составляет не 7 и не 15 рублей, а 22 рубля.

Информационная табличка в маршрутном автобусе Евгений Цоц © ИА REGNUM

Двойного платежа можно было бы избежать, если бы у станции «Волоколамская» (где железнодорожная линия и шоссе также примыкают) была создана инфраструктура для пассажиров автобусов. Но по неизвестным причинам её создавать не стали. И пересесть из автобуса на Волоколамском шоссе на поезд МЦД или совершить переход на станцию метро почему-то нельзя.

Конечно, для одного пассажира разовый платёж в 15 рублей незначителен и не влияет на решение о пересадке. Однако затраты за месяц при ежедневных поездках — это уже сотни рублей с каждого пассажира. В масштабах перевозок речь идёт о серьёзных деньгах, новом «подмосковном налоге», паразитирующем на крупном инфраструктурном проекте.

Кто виновен в «ошибке», заставляющей пассажиров дважды оплачивать пересечение границ городов? Связан ли этот человек с транспортными компаниями, извлекающими из этой уловки прибыль, и почему он действовал в их интересах? Есть ли в ситуации признаки финансовой махинации? Ситуация требует компетентной оценки.