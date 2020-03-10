Тбилиси, , 09:17 — REGNUM Число заболевших коронавирусом COVID-19 в Грузии продолжит расти. Такой прогноз 9 марта сделал глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Поскольку мы, Грузия, являемся частью глобального мира, разумеется, прогнозировать, что остановимся лишь на 15 случаях, невозможно. Количество случаев коронавируса в стране увеличится», — сказал журналистам Гамкрелидзе.

Он подчеркнул, что меры по борьбе с распространением коронавируса должны усиливаться, а также призвал всех контактировавших с заболевшими коронавирусом или прибывших из стран, где распространяется новая инфекция, принять меры самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на 9 марта было выявлено 15 человек, заболевших коронавирусом.

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