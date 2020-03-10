Париж, , 09:06 — REGNUM Число положительных случаев заболевания коронавирусом продолжает расти в регионе Иль-де-Франс, который также называют Парижским регионом, передает BFM TV.

Согласно данным регионального агентства здравоохранения, выявлено 300 случаев заболевания коронавирусом в регионе Иль-де-Франс.

Известно, что из-за коронавируса школа в 15 округе Парижа закрыла свои двери до 17 марта в качестве меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 25 человек скончались от коронавируса во Франции. Обнаружено ещё 1412 положительных случаев заболевания по всей стране.

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