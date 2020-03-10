Шри-Джаяварденепура-Котте, , 09:05 — REGNUM Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» завершил программу делового визита в крупнейший порт Республики Шри-Ланка-Коломбо, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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В Коломбо БПК «Адмирал Виноградов» зашёл 7 марта. Здесь корабль пополнил запасы воды и топлива, экипаж побывал с экскурсией в городе, а командование корабля побывало с визитом вежливости в штабе Западного военно-морского района ВМС Шри-Ланки.

«После выхода из порта БПК «Адмирал Виноградов» продолжил выполнение поставленных задач в море», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, «курсовую» задачу по морскому бою успешно сдал малый противолодочный корабль Тихоокеанского флота.