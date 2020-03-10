Канберра, , 08:51 — REGNUM Число инфицированных новым коронавирусом COVID-2019 в Австралии возросло до 100 человек, заявил министр здравоохранения страны Грег Хант 10 марта на ежедневном брифинге в Канберре.

Хант сообщил журналистам, что на данный момент случаи заражения COVID-2019 зафиксированы во всех регионах Австралии, кроме района, где расположена столица страны.

Он отметил, что больше всего больных зарегистрировано в штате Новый Южный Уэльс. Там коронавирус зафиксирован у 55 человек. В Сиднее закрыты на карантин три школы, у учеников которых был обнаружен COVID-2019. Кроме того, закрыта одна школа в столице австралийского штата Виктория городе Мельбурн.

Напомним, в Австралии первый случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мельбурне 25 января 2020 года.

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