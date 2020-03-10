Москва, , 08:41 — REGNUM Изменения климата могут негативно сказаться на экономике России. Прежде всего, речь идёт о таких экологических факторах как таяние вечной мерзлоты и засухи. Об этом заявил заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов.

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При этом учёный подчеркнул, что ущерб от наводнений в большей степени связан «с человеческой глупостью», а не с буйством стихии.

«Строить что-то там, где строить нельзя», — приводит РИА Новости пояснения Кислова.

Учёный подчеркнул, что «на севере живет мало людей» и таяние мерзлоты — это «действительно проблема», но имеющая скорее значительный экономический эффект.

«По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП», — уточнил Кислов.

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Профессор добавил, что свой лидирующий экологический процесс, который завязан на климат, можно выбрать в каждом крупном регионе России. Например, для севера — это деградация вечной мерзлоты, а для Калмыкии и Старополья — опустынивание, прогрессирующая засушливость.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее биолог из Якутии, изучающий северный климат, Борис Кершенгольц заявил, что таяние вечной мерзлоты, которое провоцирует потепление климата, таит в себе целый ряд серьёзных и катастрофических последствий. Одно из них — рост заболеваемости сибирской язвой, а также возрождение доисторических болезней. По его словам, споры сибирской язвы могут жить в вечной мерзлоте до 2,5 тыс. лет и, попав в «наши температуры», они снова оживают. Учёный подчеркнул, что это стало бы катастрофой не только для Арктики.