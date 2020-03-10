Москва, , 08:40 — REGNUM Температура воздуха в Москве 10 марта достигнет 8 градусов тепла. Об этом сообщает центр «Фобос».

"Столичный регион будет находиться в зоне атмосферного фронта, сопровождаемого дождевыми тучами с общим количеством осадков около 10 мм, что составляет 1/3 месячной нормы», — говорится в прогнозе.

Синоптики поясняют, что приток солнечного тепла будет ограничен, но температурный фон по-прежнему будет превышать норму. Опережение составит примерно три недели.

В Москве ожидается облачная погода с прояснения, временами дождь. Столбик термометра в столице поднимется до 8 градусов, в Подмосковье — до 10 градусов. Скорость ветра не превысит 8 м/с.