Пермь, , 08:35 — REGNUM В Перми суд удовлетворил иск предпринимателей, которые потребовали признать незаконным постановление мэрии, которое касается изъятия земельных участков с объектами для муниципальных нужд, и оспорили выкупную стоимость объектов, сообщает издание Business Class.

Владельцы торгового объекта по ул. Крисанова, 12в считают, что выкупная стоимость недвижимости сильно занижена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года городская администрация издала постановление об изъятии недвижимости для муниципальных нужд. Под изъятие попадало более 60 объектов, а общая площадь участков составила 21 тыс. квадратных метров. Власти решили высвободить территорию для реконструкции дорожной внутриквартальной сети.

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