Москва, , 08:32 — REGNUM В Московском метрополитене в 2020 году поменяют около 90 км рельсов и 22 тыс. шпал. Об этом 10 марта сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Также ожидается обновление 100 тыс. рельсовых креплений.

«После замены рельсов, шпал и скреплений повышается надежность инфраструктуры метрополитена, поездки для пассажиров становятся более безопасными и комфортными», — пояснил необходимость работ вице-мэр Максим Ликсутов.

Отмечается, что работы проводятся в ночное время.

В 2019 году в метро Москвы заменили 86 км рельсов, 22 тыс. шпал и 105 тыс. креплений.