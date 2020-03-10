Париж, , 08:28 — REGNUM Руководитель главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что от коронавируса во Франции погибли 25 человек, и 1412 граждан заразились, передает BFM TV.

«Из 25 смертельных случаев, 21 человек был старше 70 лет и имел многочисленные сопутствующие заболевания», — пояснил Жером Саломон.

По его словам, в настоящее время 66 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, в странах Евросоюза от коронавируса уже погибли 500 человек. Италия в наибольшей степени пострадала от эпидемии коронавируса после Китая, четверть ее населения находится на карантине. Во всем мире более 111 000 человек заразились кронавирусом и более 15 000 в Европе. Франция является пятой страной, наиболее пострадавшей от эпидемии.

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