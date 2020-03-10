Чита, , 08:28 — REGNUM Забайкальский край намерен активно взаимодействовать с российским правительством по привлечению в регион средств, выделяемых на мероприятия по устранению дефицита кадров в первичном звене медицины. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, на эти цели для российских территорий предусмотрено 18 миллиардов рублей.

«Сейчас в Забайкалье не лучшая ситуация по сравнению с другими регионами, поэтому необходимо плотное взаимодействие с правительством России по данному вопросу», — сказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Напомним, в состав первичного звена здравоохранения входят, в том числе детские и взрослые поликлиники, женские консультации, служба скорой и неотложной помощи, а также фельдшерско-акушерские пункты. Его основные проблемы в своём послании Федеральному собранию обозначил российский президент Владимир Путин.

«Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема», — отмечал глава государства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников назвал катастрофическим отток медицинских работников в регионе. По словам чиновника, особенно сильно в Забайкалье ощущается нехватка врачей-терапевтов, хирургов, акушеров-гинекологов, а также узких специалистов.

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