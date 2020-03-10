Москва, , 08:39 — REGNUM Положение отечественного бизнеса значительно ухудшится при принятии Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) и проекта процессуального кодекса. Об этом письменно предупредил премьер-министра России Михаила Мишустина уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, пишут 10 марта «Ведомости».

В своём письме Мишустину Титов предложил организовать на уровне правительства обсуждение этих документов и привлечь к нему представителей бизнес-сообщества. Предлагаемые версии кодексов несут угрозу инвестиционному климату и развитию малого и среднего бизнеса в РФ, указал Титов в письме.

В частности, предложено резко увеличить размер штрафов за ряд нарушений в экономической сфере. Например, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения и отдыха детей обернется для предпринимателей штрафом до 500 тыс. рублей вместо текущих 7 тыс. рублей, а за нарушение действующих санитарно-гигиенических правил индивидуальным предпринимателям придётся заплатить 10 тыс. рублей вместо 1 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, проекты КоАП и процессуального КоАП российский Минюст опубликовал 30 января. Предполагается, что они вступят в силу с 1 января 2021 года.

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