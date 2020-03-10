Сеул, , 08:21 — REGNUM По состоянию на 00:00 по местному времени 10 марта в Южной Корее выявили еще 131 новый случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает KBS.

Таким образом, общее число зараженных в стране увеличилось до 7 513 человек.

Известно, что в южнокорейском Тэгу было выявлено 92 случая заражения, в провинции Кёнгидо и Сеуле — по 11 случаев, в провинции Кёнсан-Пукто — 10 случаев, в Ичнхоне — 4 случая, в провинции Чхунчхон-Намдо и Сэджоне — по 3 случая.

Общее число смертей увеличилось до пятидесяти трех случаев, а число людей, выписанных из больницы, — до двухсот сорока семи.

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