Чита, , 08:16 — REGNUM В Забайкальском крае, несмотря на начало марта, уже возникают степные пожары и палы. В связи с этим региональному правительству поставлена задача усилить работу по профилактике возникновения пожаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

О необходимости проведения опушки и отжигов заявил губернатор Александр Осипов.

«Особенно обратить внимание на крестьянско-фермерские хозяйства, животноводческие стоянки, населенные пункты. Мобилизуйте всех, проводите проверки», — заявил глава Забайкалья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные степные пожары в Забайкалье начались в конце апреля 2019 года вместе с потеплением, штормовым ветром и непотушенными палами. Огнём было уничтожено 99 жилых домов. Пострадали около 650 человек.

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