Санкт-Петербург, , 08:15 — REGNUM После теплых и солнечных выходных дней погоду в Санкт-Петербурге во вторник, 10 марта, начнет определять передняя часть очередного атлантического циклона. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Отражение Дворцового моста в Неве Дарья Драй © ИА REGNUM

«Облаков в небе станет больше, но сплошным облачное покрывало не будет, и ближе к вечеру заморосят дожди», — отметил эксперт.

По его прогнозу, температура воздуха в Петербурге составит +6…+8 градусов, в Ленинградской области +4…+9 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4−9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

«Рекорд максимальной температуры воздуха для 10 марта в Северной столице установлен в 2008 году и составляет +8,7°», — напомнил специалист. То есть, не исключено, что сегодня этот рекорд не устоит.

Днем ранее, 9 марта, в Петербурге был установлен очередной суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Воздух прогрелся до +7,9 градуса, что на 0,3 градуса выше прежнего достижения 2015 года.

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