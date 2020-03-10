Токио, , 07:57 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Японии достигло 510, не считая находящихся на карантине в японском порту пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, сообщает 10 марта Xinhua.

Большая часть инфицированный по-прежнему находится в префектуре Хоккайдо — 108 случаев. Власти префектуры объявили чрезвычайное положение.

Кроме того 86 случаев заражения выявлено в префектуре Аити, 64 — в Токио, 55 — в Осаке, 41 — в Канагаве и 22 — в префектуре Тиба. Состояние 33 пациентов медики характеризуют как особо тяжелое: больные находятся в отделении интенсивной терапии, часть из них подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сообщается также, что 346 человек были выписаны из больниц после выздоровления.

По последним данным, число погибших от вируса составляет 16 человек, в том числе погибшие на круизном лайнере. Сутками ранее сообщалось о 14 летальных исходах и 483 зараженных в Японии.

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