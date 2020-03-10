Челябинск, , 07:40 — REGNUM В Челябинске скончалась заслуженная артистка России Марина Меримсон. Об этом в Facebook написал продюсер Вячеслав Шмыров.

Меримсон был 81 год. Она родилась в Рыбинске (Ярославская область), а последние десятилетия отдала челябинскому драмтеатру.

Как отмечает Шмыров, актриса имела шансы заменить Алису Фрейндлих в театре имени Ленсовета. Также она могла играть роль Нади Шевелевой в картине Эльдара Рязанова «Ирония судьбы…». Её конкурентками были Светлана Немоляева, Лариса Голубкина, Людмила Гурченко, Алиса Фрейндлих, Антонина Шуранова. В кино актриса так и не попала, но блистала на театральной сцене. В 1995 году ей было присвоено звание «Заслуженная артистка Российской Федерации».

«Светлая память таланту!» — написал Шмыров.