Абакан, , 07:22 — REGNUM Горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции работает в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

В министерстве уточнили, что граждане, вернувшиеся из территорий с зафиксированными случаями заражения инфекцией, могут обращаться на горячую линию в любое время суток, в том числе в праздничные дни.

Телефон горячей линии — 8 (3902) 305−811.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 марта 2020 года зафиксировано 80 700 подтверждённых случаев коронавируса. Погибли 3136 человек.

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