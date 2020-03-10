Хабаровск, , 07:42 — REGNUM Депутат Законодательной думы Хабаровского края от КПРФ Максим Кукушкин провёл собственное расследование, итогом которого стало рассекречивание автопарка правительства региона. По словам депутата, дорогих иномарок там столько, что хватает даже для «замов замов».

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Как сообщило ИА ДВ-Новости, Кукушкин требует значительно сократить автопарк чиновников правительства края.

«Только за аппаратом губернатора числится 27 автомобилей. Водители есть даже у заместителей. К примеру, первый заместитель председателя правительства — руководитель аппарата губернатора имеет закрепленный автомобиль, его заместитель тоже. Два советника главы региона тоже имеют закрепленные автомобили. Хотя советовать губернатору ведь можно и без персонального автомобиля», — считает Максим Кукушкин.

На 18 министерств, как выяснил Кукушкин, отведено 27 автомобилей, за семью комитетами закреплены 10 машин. Свои автопарки есть у управлений и прочих правительственных структур.

Максим Кукушкин «У Закдумы края 13 автомобилей. А ведь там только 5 комитетов! У слуг народа такие зарплаты, что они вполне могут ездить на своих автомобилях. А ведь там ещё есть 30 машин, Тойота Камри и Тойота Ланд Круизер, которые работают по заявке. То есть все ведомства и министерства правительства края могут заказать автомобиль».

Кукушкин убежден в том, что езда чиновника на работу на служебном автомобиле — это неправильно, особенно в условиях острого дефицита бюджета региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2018 года, едва заняв пост губернатора Хабаровского края, Сергей Фургал категорически запретил чиновникам любую роскошь за счёт бюджета. Под запрет, согласно опубликованному документу, попали 23 позиции. В список запрещенных попали автомобили, самолёты, вертолёты, яхты, дорогие авторучки и прочее. Согласно распоряжению нового главы региона, все дорогие приобретения за счёт бюджета чиновники обязаны согласовывать с ним лично.