Пекин, 10 марта 2020, 06:47 — REGNUM Для проверки работ по профилактике и борьбе с эпидемией COVID-19 в центр распространения нового коронавируса Ухань прибыл председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает 10 марта Xinhua.
Напомним, административный центр китайской провинции Хубэй Ухань, стал центром распространения нового коронавируса, охватившего в настоящее время более 110 стран.
Только в провинции Хубэй количество заболевших превысило 67 тысяч человек. Более трех тысяч — скончались. Еще 46 тысяч выздоровели.