Магадан, Магаданская область, , 06:36 — REGNUM Колыма поддержала Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Читайте также: Более 300 жителей Пензенской области стали волонтёрами Победы

На Колыме к общественному движению уже подключились более ста добровольцев.

«Отделение «Волонтёры Победы» Магаданской области активно готовится к празднованию юбилея Великой Победы — посещаем ветеранов, ведём работу с молодёжью. Число желающих участвовать в волонтёрском движении постоянно растёт. У нас много планов», — рассказал руководитель регионального отделения «Волонтёры Победы» Даниил Сомов.

Как сообщало ИА REGNUM, на участие в движении «Волонтёры Победы» подали заявки 320 жителей Пензы.