Абакан, , 06:30 — REGNUM Очень сильный юго-западный ветер 15−20 м/с, с порывами до 35 м/с ожидается в Хакасии 10 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра.

Жителей и гостей республики просят соблюдать меры безопасности в связи с сильным ветром.

Как сообщало ИА REGNUM, ухудшение погодных условий ожидается также во Владивостоке.

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