Улан-Батор, , 06:26 — REGNUM Находящийся на работе в Монголии гражданин Франции оказался заражен коронавирусом 2019-nCoV. О первом в стране выявленном случае распространяющейся по миру инфекции заявили в Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации, передает Reuters.

Сообщается, что заболевшим оказался мужчина 57-лет, прибывший в Монголию из Франции через Москву. Правительство составило список из 120 человек, с которыми тесно контактировал носитель вируса, а также 42 человека, с которыми он встречался незначительное количество времени.

Напомним, Монголия закрыла границу с Китаем, ввела запрет на въезд из Японии и Южной Кореи до 11 марта. В учебных заведениях страны прекращена учеба до конца марта.