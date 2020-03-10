Вашингтон, , 06:09 — REGNUM Глава Белого дома Дональд Трамп не проходил обследование на наличие 2019-nCoV, заявили 10 марта в пресс-службе администрации президента США.

Сообщается, что президент США не стал сдавать тест на коронавирус, «потому что у него не было продолжительного тесного контакта ни с кем из известных подтвержденных пациентов с COVID-1». В Белом доме также отметили, что у Трампа «прекрасное здоровье».

Напомним, ранее два высокопоставленных чиновника, с которыми встречался Трамп, заявили о том, что намерены работать дома. Самоизоливароваться чиновники решили после контакта с людьми, имевшими положительный результат на COVID-2019.

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