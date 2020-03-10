Якутск, , 06:02 — REGNUM В Якутске, в Международный женский день на свет появились 14 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве республики.

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В двух перинатальных центрах Якутска в праздничный день 8 Марта родились 14 малышей, из них — шесть мальчиков и восемь девочек.

По заключениям врачей, дети и роженицы чувствуют себя хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 Марта в Приморье на свет появились восемь мальчиков и шесть девочек.