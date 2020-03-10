Куньмин, Китай, , 05:58 — REGNUM Провинция Юньнань на юго-западе Китая сокращает количество угольных шахт до 200 с целью снижения числа несчастных случаев и улучшения безопасности в угледобывающей отрасли, сообщает 9 марта агентство Синьхуа.

Сокращение коснется большинства угольных центров, включая города Цюцзин и Чжаотун, а также Хунхэ-Хани-Ийский автономный округ, сообщили в местном бюро энергетики. Все угольные шахты годовым объемом производства ниже 300 тыс. тонн угля будут закрыты. При этом, мощность производства угля отдельного угольного предприятия должно быть не меньше 3 млн тонн в год, а число таких угольных предприятий в регионе должность сократиться до 20−30.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская провинция Гуначжоу закрыла 80 угольных шахт, сократив добычу угля на 10 млн тонн в год. Помимо вышеуказанных причин, Китай сокращает добычу угля в том числе и потому, что постепенно переориентируется на природный газ.

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