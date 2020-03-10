Благовещенск, , 05:58 — REGNUM Медицинский персонал медучреждений Приамурья, выявляющий у пациентов впервые онкологические заболевания, будет получать стимулирующие выплаты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На зарплату врачей Приамурье получит дополнительно 16 млн рублей

Постановление об этом опубликовано на портале правительства РФ. Там же указано, что всего на цели премирования будет направлено 1,1 млрд рублей. Средства будут выделяться из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных ФОМС.

Амурская область по данному постановлению получит 7,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, также из федерального ФОМС на выплату заработной платы врачей Приамурье дополнительно получит 16 млн рублей.