Благовещенск, , 05:17 — REGNUM В дорожном сезоне 2020 года начнутся работы по покрытию асфальтобетоном 166 километров трассы «Лена» в Амурской области и Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ Упрдор «Лена».

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В результате проведения запланированных работ, протяженность участков трассы с твердым покрытием увеличится с 882 до 1048 километров. Ожидается, что работы будут завершены к 2023 году. Также будут отремонтированы три моста в Приамурье и один в Якутии.

Кроме того, в 2020 году будут отремонтированы 109 км трассы «Лена»: 28 км претерпят капитальный ремонт, 23 км пройдут текущий ремонт, на 58 км будут обустроены защитные слои износа.

«В прошлом дорожном сезоне на трассе «Лена» было отремонтировано 110 км покрытия в Приамурье и Якутии, а также 9 мостов», — сообщили в пресс-службе организации.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые за 25 лет в Приамурье будут ремонтировать путепровод.