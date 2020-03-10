Хайнань, Китай, , 05:10 — REGNUM Боаоский Азиатский Форум (БАФ) будет отложен в 2020 году в связи с эпидемией нового коронавируса в Китае, сообщает 9 марта агентство Синьхуа.

Первоначально ежегодная конференция БАФ должна была пройти с 24 по 27 марта в прибрежном городке Боао в провинции Хайнань на самом юге Китая. Тема форума на 2020 год была заявлена «Мир в изменении: объединение во имя общего будущего».

Отметим, что БАФ был учрежден в 2001 году. С тех пор он заработал репутацию «Восточного Давоса». Ежегодно форум проводится с 2002 года.