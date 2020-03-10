Пекин, , 04:53 — REGNUM Выполняя свои обязательства по борьбе с эпидемией нового коронавируса в Китае, скончались 53 общественных работника, сообщили 9 марта в Министерстве гражданской администрации КНР.

Как сообщил начальник одного из отделов министерства Чэнь Юэлян на пресс-конференции в Пекине, 49 погибших были членами Компартии Китая. Чэнь отдельно отметил храбрость и жертвенность этих людей и их вклад в борьбу с эпидемией.

Те, кто отдал свои жизни в борьбе с эпидемией нового коронавируса, будут увековечены в качестве героев, а их семьи получат дополнительные пенсии и льготы.