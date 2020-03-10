Пекин, , 04:48 — REGNUM Китайские благотворители и общества Красного креста пожертвовали около 29,29 млрд юаней ($4,23 млрд) на борьбу с новым коронавирусом в Китае, сообщает 9 марта агентство Синьхуа.

Неравнодушные граждане Китая передали нуждающимся 522 единицы вещей, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса. Среди пожертвований 23,98 млрд юаней и 466 млн вещей было доставлено получателям благодаря деятельности благотворительных организаций, сообщил замминистра общественной администрации Чжан Чэнфу во время пресс-конференции в Пекине.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае за прошедшие стуки выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Большая их часть приходится на провинцию Хубэй — эпицентр эпидемии.