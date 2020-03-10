Кемерово, , 04:47 — REGNUM В Кузбассе военный оркестр штаба Сибирского округа Росгвардии сыграл во дворе дома, где живёт 96 — летняя участница Великой Отечественной войны Анна Котенко живой концерт. Так 25 музыкантов поздравил её с 8 Марта.

Юнармейцы подарили ей сделанные своими руками тульпаны.

«Такого я не ожидала, — поделилась с телеканалом «Россия сегодня» Анна Васильевна. — Когда я увидела этот строй большой, ну как тут не заплачешь. Такая группа с оркестром появилась, а я одна. Ради одного человека такое торжество устраивать».

Анна Котенко отправилась на фронт в 1942 году. Участвовала в освобождении Украины от фашистских захватчиков. Имеет награды за боевые заслуги.

Отметим, что Анна Котенко — не единственная, для кого сыграл военный оркестр. Музыканты живым концертом поздравили женщин-ветеранов и Кировском районе города, пишет «Газета Кемерова».