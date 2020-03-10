Хэфэй, Китай, , 04:43 — REGNUM Все три пациента с новым коронавирусом COVID-19 были вылечены и выписаны из госпиталей китайской провинции Аньхой на востоке Китая, сообщает 9 марта агентство Синьхуа.

Таким образом теперь в провинции нет ни одного пациента больным коронавирусом. Всего же за все время эпидемии в Аньхое было выявлено 990 подтвержденных случаев заражения, включая шесть смертельных, сообщили в местной комиссии здравоохранения.

Всего 984 человека было вылечено и выписано из госпиталей. Таким образом доля выздоровевших составляет 99,4%. Всего 432 человека по-прежнему находятся под надзором медиков в провинции, где в течение последних 10 дней не было выявлено ни одного случая заражения.